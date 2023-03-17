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18:33, 17 марта 2023Путешествия

Любимая азиатская страна россиян захотела возобновить прямые рейсы с Москвой

Индонезия надеется на возобновление авиасообщения с Россией до конца года
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Фото: Unsplash

Индонезия рассчитывает возобновить прямые рейсы с Россией до конца года. Об этом заявил посол азиатской страны в РФ Хосе Антонио Морато Таварес, его слова передает ТАСС.

«Министр транспорта [Индонезии Буди Кариа Сумади] просил меня работать над возобновлением рейсов из России в Джакарту, на Бали», — рассказал о планах возобновления авиасообщения с Москвой посол.

Дипломат надеется, что россияне смогут отправиться на любимые курорты прямыми рейсами до конца года. По его словам, в настоящее время идет обсуждение технических деталей, так как российские авиакомпании хотят гарантий, что их самолеты не будут арестованы.

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«Индонезия ожидает, что российские авиакомпании снова начнут летать в Индонезию, в результате больше туристов будут посещать нашу страну, также это будет содействовать нашей торговле», — отметил Таварес.

Ранее в марте вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что власти Индонезии вряд ли отменят бесплатные визы для россиян, так как нуждается в туристах. Идею прекратить выдачу виз по прибытии россиянам и украинцам предложил губернатор острова Бали Ваян Костер, который заявил, что граждане обеих стран злоупотребляют своими туристическими визами и пытаются найти работу.

В 2022 года Индонезия впервые за три года вошла в топ-5 популярных у россиян стран для длительных путешествий зимой. Количество туристов, посетивших азиатское направление, выросло в пять раз.

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Дарья Рыбак
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