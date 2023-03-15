Оценена вероятность отмены бесплатных виз для россиян в Индонезии

Вице-президент АТА: в Индонезии вряд ли отменят бесплатные визы для россиян

Власти Индонезии вряд ли отменят бесплатные визы для россиян, которые они могут получить по прибытии в страну. Вероятность отмены визовых льгот в азиатской стране для отечественных путешественников оценил в беседе с «Известиями» вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

По словам специалиста, Индонезия нуждается в российских туристах. «Другое дело, что около 70 процентов россиян сейчас приезжают туда самостоятельно, и лишь 30 процентов — с туроператорами», — пояснил он.

При этом эксперт подчеркнул, что между странами нарушен нормальный туристический обмен. «Нет и до конца года не предвидится прямых авиарейсов, — добавил Мкртчян. — Поэтому часть людей действительно остается там нелегально».

Ранее губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу бесплатных виз по прибытии россиянам и украинцам. По его словам, местные жители неоднократно сообщают властям, что граждане обеих стран злоупотребляют своими туристическими визами и пытаются найти работу.