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22:20, 18 марта 2023Россия

Названа предварительная причина смерти школьницы на уроке в Петербурге

Потехина назвала причиной смерти школьницы на уроке в Петербурге генетическое заболевание

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина назвала возможную причину смерти школьницы на уроке физкультуры. Об этом сообщает РИА Новости.

Потехина отметила, что окончательное заключение патологоанатомов пока не готово, но предварительной причиной гибели ребенка называют генетическое заболевание.

При этом симптомы заболевания у девочки не были проявлены, отметила ице-губернатор.

«Диагностировать его можно было только при обследовании, выходящем за пределы стандартной школьной диспансеризации. А при выявлении — соблюдать строгие правила, минимизирующие риски», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге семиклассница умерла во время урока физкультуры. Школа, в которой умерла двенадцатилетняя ученица, расположена в Выборгском районе города. Девочке стало плохо во время пробежки «змейкой», ей вызвали бригаду врачей, но реанимировать ребенка скорая не смогла. Уточняется, что у школьницы были проблемы с сердцем — функциональный сердечный шум — которые, тем не менее, не стали причиной для освобождения ученицы от занятий спортом.

Марина Совина
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