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18:04, 18 марта 2023Бывший СССР

Президента Молдавии вызвали на «дуэль»

В партии «Шор» вызвали президента Молдавии Санду на дуэль в виде теледебатов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вице-председатель оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер вызвала на дуэль президента Молдавии Майю Санду, которую предложила провести в виде теледебатов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

«Марина Таубер вызывает Майю Санду на дуэль. Готова встретиться в любой телестудии на усмотрение Майи Санду, чтобы обсудить насущные проблемы граждан, задать вопросы об украденном миллиарде и концессии аэропорта», — заявляется в сообщении Таубер.

Вице-председатель партии «Шор» считает, что президент Молдавии избегает ответов на вопросы оппозиционных сил. Среди важных тем для обсуждения Таубер отмечает возрастающие риски для страны, а также «опасность войны, в которую правящий режим пытается втянуть Молдавию».

Инцидент произошел на фоне выступления Майи Санду на заседании парламента, которое бойкотировала оппозиция. Президент пообещала до 2030 года вступить в Евросоюз, а СНГ обвинила в отсутствии помощи в развитии. Санду также обвинила партию «Шор» в связях с Россией и в дестабилизации ситуации в стране, а также призвала правительство «решительно реагировать» на подобные попытки.

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Елена Апазиди
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