Санду обвинила молдавскую оппозицию в связях с Москвой

Президент Молдавии Санду обвинила оппозицию в связях с Москвой и дестабилизации республики

Президент Молдавии Майя Санду обвинила оппозицию, в том числе партию «Шор», в связях с Москвой и желании дестабилизировать ситуацию в республике. Ее слова с заседания парламента передает РИА Новости.

«Группировка Шор под руководством Кремля хочет принести в Молдавию дестабилизацию и войну!» — высказалась политик в обращении к депутатам. Кроме того, Санду потребовала бороться с якобы российской пропагандой, а также обеспечить правильное информирование молдавского населения: «Мы должны лучше защищаться от российской пропаганды и дезинформации, и мы сделаем это».

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о плане по сближению Москвы и Кишинева. Также он допустил, что эта информация – очередная фальшивка, которых очень много публикуется в западных СМИ. Как сообщалось 15 марта, в Кремле разработали план по сближению с Молдавией, рассчитанный до 2030 года. Немецкие журналисты рассказали, что соответствующие документы получил международный медиаконсорциум.

14 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молдавские власти разрушают свою страну в интересах западных покровителей. Она обвинила руководство республики в том, что оно «взяло курс против народа собственного государства».