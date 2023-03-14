Захарова обвинила власти Молдавии в разрушении страны

Захарова заявила, что власти Молдавии разрушают свою страну в интересах Запада

Власти Молдавии разрушают свою страну в интересах западных покровителей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Захарова обвинила руководство страны в том, что оно «взяло курс против народа собственного государства».

«С подачи США и коллективного Запада приводятся к власти те политики, которые проводят не интересы своего народа, общества и государства, а интересы своих покровителей извне, которые противоречат интересам страны», — сказала представитель МИД России.

Власти Молдавии, считает Захарова, разрушают собственную государственность, поскольку Западу нужен «периметр нестабильности» вокруг России. Молдавское руководство, уверена она, готово на любые жертвы ради тех, кто платит ему деньги.

Ранее глава Генерального комиссариата полиции республики Виорел Чернэуцану обвинил российские спецслужбы в причастности к подготовке акций по дестабилизации ситуации в Молдавии. По его словам, россияне якобы формировали и координиловали протестные группы.