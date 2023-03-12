В Молдавии обвинили Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в стране

Полиция Молдавии обвинила российские спецслужбы в дестабилизации обстановки в стране

Российские спецслужбы причастны к подготовке акций по дестабилизации ситуации в ходе массовых демонстраций в Молдавии. Об этом заявил глава Генерального комиссариата полиции республики Виорел Чернэуцану, передает ТАСС.

«В распоряжении полиции появились оперативные данные о подготовке спецслужбами Российской Федерации действий по дестабилизации ситуации в Республике Молдова, которые планировались в ходе акций протеста оппозиции, включая сегодняшнюю», — обвинил он Москву в попытках повлиять на ситуацию.

По версии полиции, в стране формировались 10 групп численностью от пяти до 10 участников. Их деятельность, как утверждается, координировал прибывший из России человек. Кроме того, Чернэуцану указал, что в полицию доставили 25 вероятных участников, семь человек впоследствии были задержаны, они пошли на сотрудничество.

Ранее стало известно, что молдавская полиция попыталась не пропустить в Кишинев людей, направлявшихся на акцию протеста оппозиции. Сообщается, что автобусы и легковые автомобили с гражданами, следующими на протест, блокируются, с них снимают регистрационные номера, отправляют в гараж.

10 марта посол США в Кишиневе Кент Логсдон со ссылкой на заявление Белого дома рассказал о целях России в отношении Молдавии. По его словам, Москва намеревается ослабить молдавские власти. При этом, как отмечается, США не видят прямых военных угроз для Молдавии.

