Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:49, 12 марта 2023Бывший СССР

В Молдавии обвинили Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в стране

Полиция Молдавии обвинила российские спецслужбы в дестабилизации обстановки в стране
СюжетПротесты в Москве

Фото: Andrew i2 / Shutterstock / Fotodom

Российские спецслужбы причастны к подготовке акций по дестабилизации ситуации в ходе массовых демонстраций в Молдавии. Об этом заявил глава Генерального комиссариата полиции республики Виорел Чернэуцану, передает ТАСС.

«В распоряжении полиции появились оперативные данные о подготовке спецслужбами Российской Федерации действий по дестабилизации ситуации в Республике Молдова, которые планировались в ходе акций протеста оппозиции, включая сегодняшнюю», — обвинил он Москву в попытках повлиять на ситуацию.

По версии полиции, в стране формировались 10 групп численностью от пяти до 10 участников. Их деятельность, как утверждается, координировал прибывший из России человек. Кроме того, Чернэуцану указал, что в полицию доставили 25 вероятных участников, семь человек впоследствии были задержаны, они пошли на сотрудничество.

Ранее стало известно, что молдавская полиция попыталась не пропустить в Кишинев людей, направлявшихся на акцию протеста оппозиции. Сообщается, что автобусы и легковые автомобили с гражданами, следующими на протест, блокируются, с них снимают регистрационные номера, отправляют в гараж.

10 марта посол США в Кишиневе Кент Логсдон со ссылкой на заявление Белого дома рассказал о целях России в отношении Молдавии. По его словам, Москва намеревается ослабить молдавские власти. При этом, как отмечается, США не видят прямых военных угроз для Молдавии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности дела об убийстве с участием сына депутата Госдумы
Стало известно о готовности военных России к пролету самолета США у границ РФ
Анонсирован визит Путина в один из регионов России на следующей неделе
Полуторагодовалую россиянку госпитализировали с отравлением снюсом
Грузинский боец UFC прокомментировал победу над Петром Яном
Следователи сообщили о доставленном в отдел сыне российского депутата
В Германии заявили о нехватке природного газа
Влияние порно на стабильность отношений оценили
Москвичей предупредили об аномальных осадках
Смертельно раненного после ссоры с сыном депутата россиянина показали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.