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12:40, 12 марта 2023Бывший СССР

Молдавская полиция попыталась остановить направляющихся на протесты людей

В Молдавия полиция остановила автобусы и автомобили, ехавшие на акцию протеста в Кишиневе

Фото: Ducu Rodionoff / Shutterstock / Fotodom

В Молдавии полиция попыталась не пропустить в Кишинев людей, направлявшихся на акцию протеста оппозиции. Об этом сообщает ТАСС.

В районе города Глодяны полиция остановила автобусы и легковые автомобили, на которых ехали сторонники оппозиционного «Движения для народа». Есть информация об аналогичных инцидентах и в других молдавских городах, в том числе в Бельцах, Бричанах и Рышканах.

Автобусы и легковые автомобили с гражданами, следующими на протест, блокирует полиция, с них снимают регистрационные номера, отправляют в гараж. Транспорт остановила полиция в городе Глодяны, возмущенные люди, которых высадили, в знак протеста заблокировали трассу

из сообщения на сайте «Движения для народа»

Лидеры «Движения для народа» обратились к властям страны с призывом соблюдать конституцию и законы, гарантирующие право граждан на перемещение и мирное выражение мнения, в том числе и на протесты.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду допустила возможность беспорядков во время акции протеста, которая пройдет в Кишиневе 12 марта. При этом, по ее словам, полиция республики уже доказала, что способна обеспечивать общественный порядок.

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Олег Парамонов
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