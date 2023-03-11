Президент Молдавии допустила возможность беспорядков на предстоящем протесте

Президент Молдавии Санду сочла возможными беспорядки во время протеста 12 марта в Кишиневе

Президент Молдавии Майя Санду допустила возможность беспорядков во время предстоящей акции протеста оппозиции страны, которая пройдет в Кишиневе 12 марта. Ее слова приводит РИА Новости.

«Такие риски (дестабилизации — прим. «Ленты.ру») существуют всегда», — заявила политик. При этом она выразила уверенность в том, что правоохранительные органы смогут держать ситуацию под контролем. По словам Санду, полиция республики уже доказала, что способна обеспечивать общественный порядок.

Ранее вице-председатель оппозиционной партии Молдавии «Шор», депутат парламента Марина Таубер заявила о намерении политической силы добиться отставки властей страны. Она указала, что правительство, ушедшее в отставку благодаря «Шор», не отвечало на вызовы, возникающие перед страной, а также не несло ответственность за тяжелые экономические события.