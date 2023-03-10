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23:45, 10 марта 2023Мир

Посол США рассказал о целях России в отношении Молдавии

Посол Логсдон: США считают, что Россия преследует цель ослабления властей Молдавии

Фото: Unsplash.com

Посол США в Кишиневе Кент Логсдон со ссылкой на заявление Белого дома рассказал о целях России в отношении Молдавии. По его словам, опубликованным на сайте посольства, Вашингтон считает, что Москва намеревается ослабить молдавские власти.

«Как сообщил сегодня Белый Дом, Соединенные Штаты полагают, что Россия преследует возможность ослабить молдавское правительство, возможно, с потенциальной целью увидеть более дружественную России администрацию в Кишиневе», — пояснил высокопоставленный дипломат.

При этом Логсдон указал, что США не видят прямых военных угроз для Молдавии и уверены в способности властей справиться ними в случае их возникновения.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что власти США не увидели признаков подготовки нападения России на Молдавию. При этом он обвинил Россию в намерении дестабилизировать ситуацию в Молдавии. По его мнению, Москва стремится ослабить страну, спровоцировать восстание и установить более пророссийское правительство.

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Марина Совина
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