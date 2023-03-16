Песков прокомментировал информацию о сближении России и Молдавии

Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что он не знает о плане сближения России и Молдавии

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что он не знает о плане по сближению России и Молдавии, и допустил, что эта информация — фальшивка. Комментарий чиновника передает РИА Новости.

«Мне не известно ничего о существовании такого плана. Не исключаю, что это какая-то очередная фальшивка, коих очень много сейчас публикуется в западных СМИ», — сказал Песков.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung заявила, что в Кремле разработали план по сближению с Молдавией, рассчитанный до 2030 года. По словам журналистов, соответствующие документы получил международный медиаконсорциум, в который входит эта газета, а также шведская Expressen, телерадиокомпания NDR и еще ряд СМИ.