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19:27, 15 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о плане Кремля по сближению с Молдавией

Süddeutsche Zeitung: Россия разработала план по сближению с Молдавией до 2030 года

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Кремле разработали план по сближению с Молдавией, рассчитаный до 2030 года, утверждают немецкие журналисты. О нем стало известно газете Süddeutsche Zeitung.

По словам журналистов, соответствующие документы получил международный медиаконсорциум, в который входит эта газета, а также шведская Expressen, телерадиокомпания NDR и еще ряд СМИ.

Отмечается, что в плане прописаны цели на разные годы. Так, цели до 2022-го предусматривали нейтрализацию попыток ограничить деятельность пророссийских и российских СМИ в Молдавии, а также мер, направленных на прекращение присутствия российских военных в Приднестровье. Кроме того, в них шла речь о взаимном признании квалификации, образования и ученых степеней.

Цели до 2025 года якобы включают развитие сотрудничества между странами в военно-политической сфере и противодействие сотрудничеству Молдавии с НАТО. К 2030 году, как утверждают журналисты, планируется создать устойчивые пророссийские группы влияния в экономической и политической элите Молдавии, а также расширить участие страны в Евразийском экономическом союзе.

Ранее полиция Молдавии обвинила Россию в попытке дестабилизировать ситуацию в республике. Утверждалось, что дестабилизирующие действия планировались российскими спецслужбами в ходе оппозиционных акций протеста в стране.

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Варвара Кошечкина
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