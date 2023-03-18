Российский боец рассказал о кодексе чести снайперов

Снайпер «Кот» рассказал о кодексе чести с правилом второго шанса для «глупых» противников

У снайперов, действующих в зоне специальной военной операции (СВО), существует кодекс чести. Об этом «МК» рассказал 23-летний российский боец с позывным «Кот», один из самых молодых снайперов СВО.

По его словам, у бойцов существует правило второго шанса для «глупых» противников, которые действуют неосмотрительно.

«Если, например, снайпер противника расположился прямо у окна, не затемнил помещения, не расположился в глубине комнаты, не замаскировал оптику, а сидит и "бликует", то в этом случае не возбраняется и даже поощряется, чисто в качестве жеста милосердия, садануть рядом — в стену, оконную раму. Дать понять, что его видно», — пояснил «Кот».

На вопрос о том, придерживается ли противник таких же правил, снайпер заявил, что наблюдать такое было бы очень приятно. «Но единственное, что я наблюдал, это работу экспансивными боеприпасами», — сказал он, добавив, что они запрещены.

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