Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:18, 18 марта 2023Бывший СССР

Российский боец рассказал о кодексе чести снайперов

Снайпер «Кот» рассказал о кодексе чести с правилом второго шанса для «глупых» противников

Фото: Kony / Unsplash

У снайперов, действующих в зоне специальной военной операции (СВО), существует кодекс чести. Об этом «МК» рассказал 23-летний российский боец с позывным «Кот», один из самых молодых снайперов СВО.

По его словам, у бойцов существует правило второго шанса для «глупых» противников, которые действуют неосмотрительно.

«Если, например, снайпер противника расположился прямо у окна, не затемнил помещения, не расположился в глубине комнаты, не замаскировал оптику, а сидит и "бликует", то в этом случае не возбраняется и даже поощряется, чисто в качестве жеста милосердия, садануть рядом — в стену, оконную раму. Дать понять, что его видно», — пояснил «Кот».

На вопрос о том, придерживается ли противник таких же правил, снайпер заявил, что наблюдать такое было бы очень приятно. «Но единственное, что я наблюдал, это работу экспансивными боеприпасами», — сказал он, добавив, что они запрещены.

Ранее один из бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что украинская армия использует для атак в Артемовске (украинское название — Бахмут) дроны-камикадзе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Захарова уточнила срок продления зерновой сделки
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
В Москве увеличат прокат электросамокатов на треть
Медведев вышел в финал турнира ATP в Индиан-Уэллсе
Джонсон обнародует «сенсационные» доказательства своей невиновности
В Эквадоре снова возросло число погибших при землетрясении
Вучич заявил о соглашении с Приштиной по нескольким пунктам по Косово
Американцы потребовали от Байдена мира на Украине в годовщину вторжения в Ирак
Финансист раскрыл риски хранения наличных долларов
Представитель МакSим объяснила срыв концерта певицы в Сочи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.