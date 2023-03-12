Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о применении ВСУ дронов-камикадзе в Артемовске

Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что украинские военные применяют дроны-камикадзе в Артемовске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют дроны-камикадзе для атак в Артемовске. Об этом рассказал боец ЧВК «Вагнер», его слова передает РИА Новости.

Штурмовики группы «Вагнер» показали корреспондентам агентства сбитый беспилотник противника. «Гражданские FPV дроны снаряжают самодельными взрывными устройствами и используют их в качестве барражирующих боеприпасов», — заявил боец. Он уточнил, что стоимость такого беспилотника около 35 тысяч рублей.

Служащий добавил, что украинские военные в основном охотятся на группы, которые эвакуируют раненых или подвозят продукты и боеприпасы на передовую. По его словам, невысокая цена за дроны позволяет Киеву массово отправлять их на фронт, поэтому их становится все больше.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы чеченского батальона «Запад-Ахмат» вместе со специалистами из Минобороны России разработали дрон-камикадзе. Он отметил, что дрон способен точечно атаковать живую силу и технику противника.