Кадыров сообщил о разработанном чеченским батальоном дроне-камикадзе

Глава Чечни Кадыров сообщил о дроне-камикадзе, разработанном батальоном «Запад-Ахмат»

Бойцы чеченского батальона «Запад-Ахмат» вместе со специалистами из Минобороны России разработали дрон-камикадзе. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что дрон способен точечно атаковать живую силу и технику противника. Аппарат неприхотлив в использовании, однако при этом достаточно работоспособен, разъяснил Кадыров.

Он подчеркнул, что первое тестирование дрона-камикадзе дало основание говорить о его высокой эффективности. «Наши бойцы постоянно совершенствуют свои навыки и буквально на коленке собирают подобного рода боевые аппараты», — рассказал Кадыров.

1 марта глава Чечни заявил о взятии нескольких укрепленных точек Вооруженных сил Украины в районе Кременной. Тогда же Кадыров заметил, что «список украинских военнопленных пополняется ежедневно». Все они получают питание и необходимую медицинскую помощь, заверил он.