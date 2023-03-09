Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:54, 9 марта 2023Россия

Кадыров сообщил о разработанном чеченским батальоном дроне-камикадзе

Глава Чечни Кадыров сообщил о дроне-камикадзе, разработанном батальоном «Запад-Ахмат»

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Бойцы чеченского батальона «Запад-Ахмат» вместе со специалистами из Минобороны России разработали дрон-камикадзе. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что дрон способен точечно атаковать живую силу и технику противника. Аппарат неприхотлив в использовании, однако при этом достаточно работоспособен, разъяснил Кадыров.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Он подчеркнул, что первое тестирование дрона-камикадзе дало основание говорить о его высокой эффективности. «Наши бойцы постоянно совершенствуют свои навыки и буквально на коленке собирают подобного рода боевые аппараты», — рассказал Кадыров.

1 марта глава Чечни заявил о взятии нескольких укрепленных точек Вооруженных сил Украины в районе Кременной. Тогда же Кадыров заметил, что «список украинских военнопленных пополняется ежедневно». Все они получают питание и необходимую медицинскую помощь, заверил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Стало известно об остановке транзита санкционных грузов в Россию через Турцию
Самолет аварийно приземлился из-за возгорания в двигателе
Стало известно о слежке при подготовке покушения на главу Приднестровья
Главу Приднестровья предупредили о подготовке теракта
В Грузии решили отозвать оба варианта законопроекта об иноагентах
Осужденного за взятки бывшего главу УФСИН Коми отказались освободить из колонии
В ЕС назвали дату отмены виз для граждан Косова
Названы самые часто выбрасываемые москвичами предметы
Россиянин выставил на продажу микрофон SHAMAN за 100 тысяч рублей
Названы последствия массовых протестов в Грузии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.