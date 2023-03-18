Искусанное бродячими собаками тело россиянина обнаружено на улице

В Астрахани на острове найдено покусанное бродячими собаками тело 53-летнего мужчины

В Астрахани на улице обнаружено тело мужчины с рваными ранами. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Погибшего нашли на улице Александрова на острове Пролетарский утром 18 марта. Предположительно, раны являются следами укусов бродячих собак.

Начата доследственная проверка, в рамках которой тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Также экспертам предстоит выяснить, были ли раны получены мужчиной при жизни или уже после смерти.

Установлена его личность: 53-летний мужчина проживал с матерью-инвалидом недалеко от места, где был найден. Он был безработным.

В начале марта в Свердловской области стая бездомных собак напала на детей около детской площадки и загнала их на горку. На кадрах видно пять бродячих собак, которые поджидают забравшихся на горку детей.