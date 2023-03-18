SpaceX проиграла суд украинской «Старлинк»

Украинская IT-компания «Старлинк» отсудила у SpaceX право на название

Украинская IT-компания «Старлинк» отсудила у Илона Маска право использовать это название. Об этом пишет «Страна».

Корпорация SpaceX, владеющая группировкой спутников связи Starlink, требовала досрочно прекратить действие украинской торговой марки. Однако «Старлинк» доказал в Киевском хозяйственном суде, что компания существует уже более 12 лет, а американский Starlink основали в 2015 году.

Дочерняя компания Маска Starlink в Украине называется ООО «Старлинк Юкрейн».

Ранее SpaceX ограничила доступ военных беспилотников на Украине к Starlink. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием. По ее словам, есть вещи, которые SpaceX может сделать, чтобы ограничить возможности Киева, и это было сделано. Она отметила, что украинская армия использует дроны в качестве связи. Однако в компании не хотят, чтобы БПЛА применялись в наступательных целях, добавила Шотвелл.

После этого заявления советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк потребовал от SpaceX «выбрать сторону».

