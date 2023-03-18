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10:33, 18 марта 2023Экономика

Экономисты предрекли банкам США судьбу обанкротившегося SVB

WSJ: экономисты предрекли судьбу обанкротившегося SVB 186 американским банкам

Фото: Rudolfo Spott / Unsplash

На фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) экономисты предрекли похожую судьбу еще 186 американским банкам. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ).

В исследовании, опубликованном Social Science Research Network, специалисты посчитали потери банков во время кампании Федеральной резервной системы США (ФРС, местный ЦБ) по повышению учетной ставки. Также они изучили долю финансирования банков от незастрахованных вкладчиков.

«По их оценкам, в 186 банках США в случае снятия средств незастрахованными вкладчиками, застрахованные вкладчики могут столкнуться с обесцениванием, потому что у банка не будет достаточно активов», — отмечает издание.

Авторы WSJ полагают, что в таком случае в ситуацию должны вмешаться регулирующие органы.

О банкротстве Silicon Valley Bank стало известно 11 марта. SVB стал крупнейшим разорившимся банком со времен кризиса 2008 года. В 2022 году его оценивали в 40 миллиардов долларов, а его капитализация стремительно росла.

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Алевтина Запольская
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