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14:38, 18 марта 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело из-за нападения подростков с молотками на сверстников

В Ульяновске СКР возбудил дело из-за нападения подростков с молотками на двух сверстников

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В Ульяновске следователи возбудили дело из-за нападения группы подростков с молотками на двух сверстников 16 и 17 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Ульяновской области.

По версии следствия, в период с 12 по 13 марта в Засвияжском районе юные подельники набросились на школьников и стали их избивать. Потерпевших госпитализировали. Как уточняет РЕН ТВ, жертвы пытались дать отпор нападавшим, но защитить себя им не удалось. Когда один из парней попытался убежать, его догнали, повалили на снег и нанесли удары молотком.

Сейчас с нападавшими проводятся следственные действия. Сотрудники СКР выясняют подробности инцидента.

Ранее сообщалось, что в Казани мужчина до смерти забил молотком 36-летнюю россиянку во дворе дома.

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Елизавета Новикова
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