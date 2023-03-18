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14:59, 18 марта 2023Россия

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на купянском направлении

Российские военные за сутки уничтожили до 60 бойцов ВСУ на купянском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За сутки российские военные уничтожили на купянском направлении до 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О потерях украинской стороны на этом направлении в субботу, 18 марта, в своем Telegram-канале сообщило Минобороны.

В ведомстве уточнили, что силы противника были уничтожены огнем артиллерии «Западной» группировки войск. Их ликвидировали в районах населенных пунктов Стельмаховка в Луганской народной республике (ЛНР), а также Синьковка, Двуречная и Котляровка в Харьковской области.

Помимо живой силы, российские войска уничтожили на этом направлении три автомобиля противника.

Также в Минобороны раскрыли потери ВСУ на донецком направлении. За сутки здесь было уничтожено до 120 украинских военных, говорится в сообщении ведомства.

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Варвара Кошечкина
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