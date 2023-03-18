Минобороны сообщило о потерях ВСУ на купянском направлении
Российские военные за сутки уничтожили до 60 бойцов ВСУ на купянском направлении
За сутки российские военные уничтожили на купянском направлении до 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О потерях украинской стороны на этом направлении в субботу, 18 марта, в своем Telegram-канале сообщило Минобороны.
В ведомстве уточнили, что силы противника были уничтожены огнем артиллерии «Западной» группировки войск. Их ликвидировали в районах населенных пунктов Стельмаховка в Луганской народной республике (ЛНР), а также Синьковка, Двуречная и Котляровка в Харьковской области.
Помимо живой силы, российские войска уничтожили на этом направлении три автомобиля противника.
Также в Минобороны раскрыли потери ВСУ на донецком направлении. За сутки здесь было уничтожено до 120 украинских военных, говорится в сообщении ведомства.