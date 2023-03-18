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13:41, 18 марта 2023Россия

ЧВК «Вагнер» рассказала о применении модернизированных танков в Артемовске

РИА Новости: ЧВК «Вагнер» применили модернизированные танки Т-80 в боях за Артемовск

Фото: Alex Babenko / Reuters

В частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» применили модернизированные танки Т-80 в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом РИА Новости рассказал источник в компании.

По словам собеседника издания, боевая машина отлично выполняет свои функции, а также отличается маневренностью, подвижностью, скоростью и броней. Кроме того, танк обладает всепогодным тепловизионным прицелом и может работать при различных условиях. За сутки бойцам удается выпустить в среднем 60-80 снарядов, а максимум — 128 снарядов.

Ранее стало известно, что российские войска начали оснащать дополнительными комплектами динамической защиты для танков. Так, для боевых машин Т-72Б, Т-72Б3, Т-80 и Т-90М «Прорыв» поставляются новые секции защиты, которые прошли дополнительную модернизацию и испытания схем бронирования.

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Елена Апазиди
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