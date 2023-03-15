Стало известно о поставках в российские войска дополнительной защиты для танков

РИА Новости: в войска начали поставлять дополнительные комплекты защиты для танков

В российские войска начали поставлять дополнительные комплекты динамической защиты для танков. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

По его словам, живучесть бронетехники решили повысить с учетом опыта спецоперации на Украине. Теперь для боевых машин Т-72Б, Т-72Б3, Т-80 и новейших Т-90М «Прорыв» поставляются дополнительные секции защиты в соответствии с разработанными и испытанными схемами бронирования.

«Это позволяет ремонтным батальонам, руководствуясь соответствующими оперативно разработанными рекомендациями, непосредственно в частях на передовой монтировать на танки дополнительную защиту от противотанковых боеприпасов, делая ее фактически всеракурсной», — объяснил собеседник агентства. Благодаря этим комплектам бронетехника способна выдержать попадание бронебойного оперенного подкалиберного снаряда (БОПС) в боковую проекцию.

14 января стало известно, что российские войска задействовали новейший модернизированный танк Т-90М «Прорыв» во время проведения спецоперации на херсонском направлении. Отмечается, что боевые машины поразили цели по установленным координатам. Командир танка назвал Т-90М надежной и удобной машиной. Он добавил, что танк усовершенствован и экипаж надежно защищен. «У нас Т-90 подорвался на противотанковой мине, гусеницу не повредило, оторвало лишь каток, и он своим ходом выбыл из зоны боевых действий, весь экипаж цел», — сказал он.

Ранее в госкорпорации «Ростех» заверили, что российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет», авиационные ракеты «Вихрь» и «Атака» смогут эффективно поражать танки Leopard 2. Одной из причин подобной уязвимости инженеры назвали отсутствие у немецкой машины динамической защиты.