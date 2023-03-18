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22:18, 18 марта 2023Культура

Звезда The Last of Us высказалась о сроках выхода второго сезона сериала

Актриса Рамзи: второй сезон The Last of Us выйдет в конце 2024 или в начале 2025 года
Белла Рамзи

Белла Рамзи . Фото: Peter Nicholls / Reuters

Британская актриса Белла Рамзи, сыгравшая Элли в сериале The Last of Us, высказалась о сроках выхода второго сезона шоу. Ее слова приводит Independent.

Актриса заявила, что новый сезон начнут снимать в конце 2023 или начале 2024 года. По ее словам, премьера может состояться в конце 2024 или в начале 2025 года.

Ранее сообщалось, что сериал обогнал приквел «Игры престолов» под названием «Дом дракона» по числу зрителей. Первые шесть серий проекта The Last of Us посмотрели 30,4 миллиона зрителей на всех платформах канала HBO. Сериал «Дом Дракона» в прошлом году представил на одну серию больше и в сумме собрал 29 миллионов зрителей.

The Last Of Us — серия видеоигр для платформы PlayStation, в которых показаны события в мире, пережившем смертельный вирус. В центре истории — попытка Джоэла Миллера перевезти девочку Элли, устойчивую к вирусу и мутациям, через весь город, чтобы с ее помощью создать вакцину. Премьера первого сезона состоялась 15 января.

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Марина Совина
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Звезда The Last of Us высказалась о сроках выхода второго сезона сериала
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