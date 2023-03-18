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14:40, 18 марта 2023Силовые структуры

Завершено следствие по делу об афере с игрушечным поездом на миллионы рублей

МВД завершило расследование дела об афере с игрушечным поездом и хищением 160 млн рублей

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

МВД завершило расследование уголовного дела об афере с игрушечным поездом, на создание которого Минпромторг выделил 160 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следователи установили причастность фигурантов дела не только к мошенничеству с разработкой детского конструктора «Поезд "Россия"», но и еще к двум эпизодам, связанным с хищением денег из бюджета. Речь идет о выделении Минпромторгом 106 миллионов рублей на создание устройств 3D-сканирования медицинских протезов и 121 миллиона рублей на производство учебно-методических тренажерных комплексов для выбора профессий в сфере дополнительного образования. Общий ущерб от мошенничества МВД оценило в 400 миллионов рублей.

В связи с новыми эпизодами число фигурантов дела увеличилось с трех до шести. Среди них основным является бывший заместитель директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Лилия Нургатина. Она находится под домашним арестом.

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Любовь Ширижик
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