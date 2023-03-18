Прикрывающиеся жителями Угледара украинские военные попали на видео

БПЛА снял видео с военными ВСУ, использующими дома жителей Угледара как прикрытие

В Угледаре военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют дома местных жителей и социальную инфраструктуру в качестве прикрытия. Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) отряда спецназа «Викинг» снял на видео обстановку в городе, которое опубликовало РИА Новости.

На кадрах, попавших в сеть, видны боевая техника и блиндажи украинских военных среди жилых домов, во дворах у детских площадок.

Ранее 17 марта офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов сообщил, что российские мотострелковые подразделения отбили попытку атаки украинских войск в районе населенных пунктов Масютовка и Гряниковка Харьковской области.