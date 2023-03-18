Российские военные отбили атаку ВСУ в Харьковской области

Российские мотострелки отбили попытку атаки ВСУ в Харьковской области

Российские мотострелковые подразделения отбили попытку атаки украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на офицера пресс-центра группировки «Запад» Евгения Половодова.

Как рассказал агентству Половодов, в районе населенных пунктов Масютовка и Гряниковка личный состав 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ попытался атаковать позиции российских военных. Однако при поддержке артиллерии мотострелковыми подразделениями противнику было нанесено огневое поражение. В результате украинские бойцы были вынужден отойти на ранее занимаемые позиции.

Также Половодов рассказал, что две диверсионно-разведывательные группы были уничтожены в районе населенных пунктов Розовка и Новоселовское на купянском направлении. В их составе были военные 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

17 марта Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли на купянском направлении более 40 бойцов в результате ударов российской авиации и огня артиллерии «Западной» группировки войск. Также были уничтожены боевая бронированная машина противника, два автомобиля и склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.