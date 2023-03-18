В Конгрессе США призвали Байдена не втягивать страну в конфликт на Украине

Конгрессмен Гетц призвал президента Байдена прекратить участие США в конфликте на Украине

Конгрессмен Мэтт Гетц призвал президента США Джо Байдена перестать втягивать страну в конфликт на Украине. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Байден должен прекратить наше участие в российско-украинском конфликте, прежде чем подсчет потерянных долларов превратится в подсчет погибших американцев», — говорится в посте республиканца.

Политик отметил, что отказ от этой стратегии приведет к началу новой мировой войны.

В феврале 2023 года члены Республиканской партии в США выступили против военной и финансовой помощи Украине от Вашингтона

Конгрессмен Мэтт Гетц представил «Резолюцию об усталости от Украины», в которой он и еще 10 соавторов призвали США прекратить поставки оружия и финансовую поддержку Киева, а также прийти к мирному соглашению.