В Конгрессе США призвали Байдена не втягивать страну в конфликт на Украине
Конгрессмен Мэтт Гетц призвал президента США Джо Байдена перестать втягивать страну в конфликт на Украине. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
«Байден должен прекратить наше участие в российско-украинском конфликте, прежде чем подсчет потерянных долларов превратится в подсчет погибших американцев», — говорится в посте республиканца.
Политик отметил, что отказ от этой стратегии приведет к началу новой мировой войны.
В феврале 2023 года члены Республиканской партии в США выступили против военной и финансовой помощи Украине от Вашингтона
Конгрессмен Мэтт Гетц представил «Резолюцию об усталости от Украины», в которой он и еще 10 соавторов призвали США прекратить поставки оружия и финансовую поддержку Киева, а также прийти к мирному соглашению.