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16:52, 18 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о путешествующих в Россию через Европу украинцах

«Эспрессо ТВ»: украинцы нашли способ путешествовать в Россию через страны Европы

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Украинцы нашли способ путешествовать в Россию через страны Европы. Об этом стало известно украинскому телеканалу «Эспрессо ТВ».

Журналисты выяснили, что пассажирское сообщение между Россией и Украиной, несмотря на закрытые границы с «государством-агрессором», фактически открыто. По данным телеканала, путешествие из Львова в Москву стоит около 320 долларов и пользуется спросом, так как свободных билетов на ближайшие даты не нашлось.

Украинцам предлагают путешествовать в Россию с пересадками в Польше, Литве или Латвии. При этом отмечается, что на украинско-польской границе нужно сказать, что направляетесь в Варшаву. Автобусы курсируют по такому маршруту раз в два-три дня.

Найти нужного перевозчика можно через социальные сети. По словам одного из них, российскую границу без проблем пересекают даже жители западных областей Украины. «Проблем никаких не будет. Едете и все. У многих украинцев родственники, близкие в России, так что люди ездят к ним», — рассказал он.

После начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. Позже в стране ввели визовый режим для россиян.

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Алевтина Запольская
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