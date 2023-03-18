Стало известно о путешествующих в Россию через Европу украинцах

«Эспрессо ТВ»: украинцы нашли способ путешествовать в Россию через страны Европы

Украинцы нашли способ путешествовать в Россию через страны Европы. Об этом стало известно украинскому телеканалу «Эспрессо ТВ».

Журналисты выяснили, что пассажирское сообщение между Россией и Украиной, несмотря на закрытые границы с «государством-агрессором», фактически открыто. По данным телеканала, путешествие из Львова в Москву стоит около 320 долларов и пользуется спросом, так как свободных билетов на ближайшие даты не нашлось.

Украинцам предлагают путешествовать в Россию с пересадками в Польше, Литве или Латвии. При этом отмечается, что на украинско-польской границе нужно сказать, что направляетесь в Варшаву. Автобусы курсируют по такому маршруту раз в два-три дня.

Найти нужного перевозчика можно через социальные сети. По словам одного из них, российскую границу без проблем пересекают даже жители западных областей Украины. «Проблем никаких не будет. Едете и все. У многих украинцев родственники, близкие в России, так что люди ездят к ним», — рассказал он.

После начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. Позже в стране ввели визовый режим для россиян.