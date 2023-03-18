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15:07, 18 марта 2023Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против Асада

Президент Украины Зеленский ввел санкции против лидера Сирии Асада

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против сирийского лидера Башара Асада. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте офиса президента.

На Асада распространяется блокировка активов, полное прекращение торговых операций, транзита ресурсов и ряд других мер. Отмечается, что действовать ограничения будут в течение 10 лет.

Ранее президент Сирии заявил, что большинство граждан его страны поддерживают Россию в проведении специальной военной операции на Украине. Он также отметил, что «когда Россия победит» в конфликте, возникнет новый мир — безопасный и спокойный.

14 марта сирийский лидер посетил Россию и провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.

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Алевтина Запольская
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