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23:47, 19 марта 2023Ценности

Семенович показала фото в купальнике и призналась в семи лишних килограммах

Певица Анна Семенович призналась, что поправилась на 7 кг, и показала фото в купальнике
Анна Семенович

Анна Семенович. Фото: @ann_semenovich

Певица, бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович призналась, что поправилась на семь килограммов, и показала на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фото в купальнике, снятое на Мальдивах.

«Да, я не худышка, я женщина с формами, и это прекрасно. Я люблю себя, ценю и уважаю! Во мне есть харизма, сексуальность и лишние семь килограммов, хотя кто сказал, что лишние?» — заявила артистка.

Семенович добавила, что перестала стесняться своей фигуры. Она также рассказала, что занимается спортом лишь в те дни, когда есть настроение. Певица объяснила, что не готова идти на жертвы ради красивых форм.

В январе Анна Семенович показала внешность без фильтров и вызвала споры в сети. На размещенном кадре 42-летняя исполнительница предстала в летнем наряде с глубоким декольте, при этом за ее спиной было видно море и пальмы.

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Марина Совина
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