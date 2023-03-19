Семенович показала фото в купальнике и призналась в семи лишних килограммах

Певица Анна Семенович призналась, что поправилась на 7 кг, и показала фото в купальнике

Певица, бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович призналась, что поправилась на семь килограммов, и показала на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фото в купальнике, снятое на Мальдивах.

«Да, я не худышка, я женщина с формами, и это прекрасно. Я люблю себя, ценю и уважаю! Во мне есть харизма, сексуальность и лишние семь килограммов, хотя кто сказал, что лишние?» — заявила артистка.

Семенович добавила, что перестала стесняться своей фигуры. Она также рассказала, что занимается спортом лишь в те дни, когда есть настроение. Певица объяснила, что не готова идти на жертвы ради красивых форм.

В январе Анна Семенович показала внешность без фильтров и вызвала споры в сети. На размещенном кадре 42-летняя исполнительница предстала в летнем наряде с глубоким декольте, при этом за ее спиной было видно море и пальмы.

