Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:15, 19 марта 2023Культура

Джиган раскрыл причину раздельного проживания с семьей

Рэпер Джиган объяснил причину раздельного проживания с семьей написанием нового альбома

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) раскрыл причину раздельного проживания с семьей. Его комментарий приводит Super.

Музыкант заявил, что переехал от жены, блогерши и бизнесвумен Оксаны Самойловой и четырех детей, поскольку ему в подобных условиях было неудобно писать новый альбом. Исполнитель отметил, что в доме была слишком шумная обстановка. В свою очередь, супругу не устраивали его гости.

«Мы снимаем дом, и он вроде большой, а места под студию нет. Пьяные битмейкеры и громкие басы на весь поселок ночью не очень радовали Оксану. Я живу сейчас в нашем старом доме, все гуд», — объяснил рэпер.

В феврале сообщалось, что Джиган попал в психиатрическую клинику. Отмечалось, что музыкант находился в частном московском учреждении «Роса». Там занимаются реабилитацией после перенесенных психозов, нервных срывов, депрессивных состояний, а также работают с алкогольной, наркотической и табачной зависимостью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Бастрыкин поручил оценить слова министра ФРГ о возможности «ареста» Путина
Анна Семенович поделилась фото в бикини
Аэропорт Сочи начал принимать задержанные из-за непогоды рейсы
Рогов рассказал об информационной спецоперации Киева в Запорожской области
Легионер «Спартака» рассказал об удививших его в России вещах
В Москве увидели и сняли на видео гуляющего по улице павлина
Валерия Меладзе проверят на финансирование ВСУ
Реакция жителей Мариуполя на визит Путина попала на видео
Джиган раскрыл причину раздельного проживания с семьей
В ЕС усомнились в скором принятии Украины в блок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.