Джиган раскрыл причину раздельного проживания с семьей

Рэпер Джиган объяснил причину раздельного проживания с семьей написанием нового альбома

Российский рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) раскрыл причину раздельного проживания с семьей. Его комментарий приводит Super.

Музыкант заявил, что переехал от жены, блогерши и бизнесвумен Оксаны Самойловой и четырех детей, поскольку ему в подобных условиях было неудобно писать новый альбом. Исполнитель отметил, что в доме была слишком шумная обстановка. В свою очередь, супругу не устраивали его гости.

«Мы снимаем дом, и он вроде большой, а места под студию нет. Пьяные битмейкеры и громкие басы на весь поселок ночью не очень радовали Оксану. Я живу сейчас в нашем старом доме, все гуд», — объяснил рэпер.

В феврале сообщалось, что Джиган попал в психиатрическую клинику. Отмечалось, что музыкант находился в частном московском учреждении «Роса». Там занимаются реабилитацией после перенесенных психозов, нервных срывов, депрессивных состояний, а также работают с алкогольной, наркотической и табачной зависимостью.