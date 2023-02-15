Джиган попал в психиатрическую клинику

Super: рэпер Джиган попал в московскую психиатрическую клинику

Российский рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) попал в психиатрическую клинику. Об этом сообщает Super.

Уточняется, что музыкант находится в частном московском учреждении «Роса». Там занимаются реабилитацией после перенесенных психозов, нервных срывов, депрессивных состояний, а также работают с алкогольной, наркотической и табачной зависимостью. Кроме того, медцентр помогает при проблемах с невралгией.

Сам музыкант заявлял в соцсетях, что с ним все в порядке. Джиган пояснил, что лечит травмы, однако не рассказал, о каких именно идет речь. На появившихся в интернете снимках можно увидеть, что у артиста есть синяки на ногах и на лице.

В 2020 году исполнитель попал в рехаб. Во время пребывания в США Джиган записал видеообращение, в котором рассказал, что находится в «психушке», где его лечат и хорошо кормят. При этом на кадрах было видно, что артист сбрил бороду и брови.