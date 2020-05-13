Попавший в рехаб Джиган рассказал о «сорванной кукушке» и отношениях с женой

Попавший в рехаб рэпер Джиган во время прямого эфира в Instagram-аккаунте Тимати рассказал о «сорванной кукушке» и отношениях с женой Оксаной Самойловой.

Хип-хоп-артист, который недавно выписался из реабилитационного центра, признал, что какое-то время вел себя неадекватно. По его словам, это произошло в Майами, где Джигану вместо марихуаны дали неизвестное вещество, после которого «не возвращаются».

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«Ты не понимаешь, что мне пришлось пережить. Это клиника, это лечение, это 90 капельниц я сделал только за три недели. Я никому не советую попадать в такие трипы», — обратился Джиган к Тимати, добавив, что в наркотиках нет ничего, кроме «смерти и дна».

Музыкант заявил, что у него в семье все нормально. Он отметил, что «прекрасная жена» спасла его.

9 марта рэпер во время пребывания в США записал видеообращение, в котором рассказал, что находится в «психушке», где его лечат и хорошо кормят. При этом на кадрах видно, что артист сбрил бороду и брови. 31 марта Самойлова объявила, что разводится с исполнителем. По ее словам, она решилась на такой шаг из-за измен мужа и его нынешнего психического состояния.

Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) — уроженец Одессы, живет в Москве. Выпустил шесть студийных альбомов. C 2007 по 2013 год сотрудничал с лейблом Тимати Black Star.

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