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13:31, 19 марта 2023Силовые структуры

Блогера-сыроеда Лютого арестовали после гибели новорожденного ребенка

Блогера-сыроеда Лютого арестовали в Сочи на два месяца после гибели новорожденного ребенка

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Блогера-сыроеда Максима Лютого арестовали после гибели новорожденного ребенка, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Лазаревский районный суд Сочи заключил мужчину под стражу на два месяца. Ранее он был задержан по делу об умершем от истощения младенце.

Известно, что ребенок в возрасте одного месяца скончался в Сочи по дороге в больницу. По версии правоохранителей, российский блогер вместе со своей женой недокармливали ребенка, что привело к его смерти.

Максим Лютый — автор программ, курсов и систем, направленных на мотивацию, а также на физическое и духовное развитие. Кроме того, он занимается сыроедением, о чем рассказывает в своих блогах, а также заявляет, что его авторские системы способствуют оздоровлению всего организма.

Ранее в марте в Сочи 33-летнюю жену Максима Лютого, обвиняемую в причинении смерти младенцу по неосторожности, отправили под домашний арест. Как установил суд, женщина родила сына в феврале 2023 года без квалифицированной помощи. Ребенок в госорганах зарегистрирован не был и врачам его не показывали.

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Алина Гостева
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