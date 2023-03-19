В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке

112: один человек погиб при пожаре в жилом доме на юге Москвы

В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке, двое пострадавших были доставлены в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Известно, что возгорание произошло в одной из квартир жилого дома в Духовском переулке, находящемся на юге столицы. При этом еще один человек попытался спастись от огня и выпрыгнул из окна.

Согласно данным Следственного комитета по городу, на данный момент известно о двух пострадавших. Оба мужчины доставлены с больницу для оказания помощи. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрической проводки. Проводится проверка по факту пожара.

В свою очередь, очевидец рассказал, что квартиру, в которой произошло возгорание, сдавали курьерам. Его слова приводит Telegram-канал РЕН ТВ.

Ранее в марте в Москве произошел пожар в жилой многоэтажке на улице Малая Калитниковская. В результате происшествия погиб один человек. Его тело нашли пожарные после тушения огня. Предварительной причиной случившегося названо неосторожное обращение с огнем при курении.