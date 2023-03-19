В Польше начали массово разворачивать армейские рекрутинговые центры

Минобороны Польши начало разворачивать по всей стране армейские рекрутинговые центры

Министерство обороны Польши начало разворачивать по всей территории страны рекрутинговые центры по привлечению добровольцев в национальную армию. Об этом сообщает «Военное обозрение».

Отмечается, что в Польше проводятся различные выставки и другие мероприятия, где мужчинам предлагают подписать контракт на прохождение военной службы.

Одной из причин таких действий называют намерение польского президента Анджея Дуды создать самую большую армию в Европе. Увеличение численности военнослужащих необходимо для управления новой бронетехникой и артиллерийскими системами, которые активно закупают руководство Польши, отмечает издание.

Ранее газета The Telegraph о планах Польши создать крупнейшую армию в Европе для противостояния России. По информации издания, Варшава планирует потратить 4 процента ВВП на оборону, что превышает такие расходы среди других стран НАТО в два раза. В частности, страна собирается закупить 1000 южнокорейских основных боевых танков K2 и 250 американских танков Abrams M1A2 SEPV3. В этом случае Польша станет обладателем крупнейших в Европе танковых дивизий.