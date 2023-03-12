В Британии рассказали о планах Польши создать крупнейшую армию в Европе

The Telegraph: Польша приступила к созданию крупнейшей армии в Европе

Польша начала кампанию по перевооружению, чтобы создать крупнейшую армию в Европе для противостояния России. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По информации издания, Варшава планирует потратить 4 процента ВВП на оборону, что превышает такие расходы среди других стран НАТО в два раза. В частности, страна собирается закупить 1000 южнокорейских основных боевых танков K2 и 250 американских танков Abrams M1A2 SEPV3. В этом случае Польша станет обладателем крупнейших в Европе танковых дивизий, обойдя Великобританию, у которой насчитывается 227 танков.

Кроме того, польскую армию планируется усилить 600 самоходно-артиллерийскими установками К-9, 18 реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS с 9 тысячами ракет, 288 артиллерийскими системами K239 Chunmoo, 96 вертолетами AH-64 Apache и 48 боевыми самолетами FA-50. Помимо этого, вооружение армии пополнит более тысячи машин пехоты Borsuk.

Также Польша ведет переговоры с Великобританией о строительстве «крупного оружейного завода», который в числе прочего будет производить и ремонтировать оружие для Украины.

Ранее военный эксперт, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что Польша поставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) оставшиеся в своих арсеналах танки Twardy, чтобы «утилизировать» их и ускорить процесс перевооружения собственной армии.