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03:15, 28 января 2023Мир

Стало известно о желании Польши «утилизировать» свои танки на Украине

Военный эксперт Дрозденко: Польша утилизирует на Украине танки Twardy для получения Abrams

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Польша поставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) оставшиеся в своих арсеналах танки Twardy, чтобы «утилизировать» их и ускорить процесс перевооружения собственной армии. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, пишет РИА Новости.

Эксперт прокомментировал заявление главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, который сообщил, что с танками Leopard Польша передаст Киеву PT-91 Twardy. Последний является польским модернизированным проектом на основе советского Т-72М1.

«"Утилизируя" эти танки на Украине, Польша ускоряет перевооружение своей армии на американские и южнокорейские танки. Другая мотивация — банальное желание получить деньги», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Варшава отправит Киеву 60 танков PT-91 Twardy.

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Марина Совина
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