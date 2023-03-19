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01:35, 19 марта 2023Мир

Джонсон обнародует «сенсационные» доказательства своей невиновности

Telegraph: Джонсон обнародует сенсационные данные о невиновности в деле о COVID-вечеринках

Фото: Matt Dunham / AP

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон Борис намерен обнародовать «сенсационные» доказательства своей невиновности в деле о вечеринках, которые проходили в его офисе в разгар пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета Telegraph.

По словам осведомленного источника, политик уверен, что новые данные смогут оправдать его в деле о вечеринках.

В пакет доказательств должны войти сообщения от советников Джонсона, в которых сообщалось, что никакие антиковидные правила не были нарушены во время мероприятий в офисе.

«Есть документальные свидетельства, которые покажут, что ему посоветовали сказать то, что он сказал», — указал собеседник Telegraph.

Ранее Джонсон извинился за участие в вечеринках, которые проводились в его офисе во время пандемии. Выступая в парламенте, он заявил, что некоторые из подобных вечеринок на Даунинг-стрит на самом деле были проводами увольнявшихся сотрудников, куда он ненадолго заходил, как сделал бы и другой начальник. При этом, как подчеркнул политик, он не знал, что эти вечеринки продолжались допоздна, и был удивлен фактами, выявленными в процессе расследования.

Марина Совина
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