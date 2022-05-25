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Борис Джонсон извинился за вечеринки в разгар пандемии

Британский премьер Борис Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит в разгар пандемии

Фото: Matt Dunham / AP

Британский премьер-министр Борис Джонсон извинился за участие в вечеринках, которые проводились в его офисе в разгар пандемии. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Выступая в парламенте, Джонсон заявил, что некоторые из подобных вечеринок на Даунинг-стрит на самом деле были проводами увольнявшихся сотрудников, куда он ненадолго заходил, как сделал бы и другой и начальник. При этом политик подчеркнул, что не знал, что эти вечеринки продолжались допоздна, и был удивлен фактами, выявленными в доле расследования.

«По правде сказать, я был шокирован поведением некоторых [сотрудников], особенно в отношении охранников и уборщиков. И я хотел бы извиниться перед ними за это», — заявил Джонсон. Премьер отметил, что не снимает с себя ответственности за происходившее, но при этом отказался уходить в отставку или увольнять подчиненных, также участвовавших в вечеринках на Даунинг-стрит.

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24 января 2022

Ранее в сеть были слиты новые фотографии с одной из «ковидных» вечеринках, на которых британский лидер распивает спиртное со своими сотрудниками в ноябре 2020 года, когда в стране действовали жесткие санитарные ограничения. В пресс-службе Джонсона заявили, что политик ушел через 15 минут после начала празднования, однако знакомые с ситуацией утверждают, что тот лично продолжал разливать напитки для тоста.

«Патигейт» — скандал, разразившийся вокруг британского премьера и других членов правительства, которых уличили в организации вечеринок во время локдауна в 2020 году.

Валентина Шварцман
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