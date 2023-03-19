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23:58, 19 марта 2023Экономика

Путин рассказал о сделке века

Президент России Путин назвал «сделкой века» совместный с КНР газопровод «Сила Сибири»

Фото: Unsplash

Президент России Владимир Путин рассказал, какое соглашение считает «сделкой века». Об этом он написал в материале «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» для издания «Жэньминь жибао». Статья опубликована на сайте Кремля.

Путин прокомментировал сотрудничество России с КНР и подчеркнул, что долгосрочные совместные планы и программы двух стран успешно воплощаются в жизнь. Так, по масштабам он назвал сделкой века магистральный газопровод «Сила Сибири». Глава государства подчеркнул, что также увеличились объемы поставок отечественной нефти и угля.

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«С участием наших специалистов в Китае строятся новые атомные энергоблоки, китайские компании активно подключаются к СПГ-проектам, крепнет промышленная и сельскохозяйственная кооперация. Мы вместе осваиваем космическое пространство, развиваем новые технологии», — отметил российский лидер.

В январе «Газпром» сообщил о новом рекорде поставок газа в Китай. Согласно данным корпорации, суточные поставки превышали плановое значение 1 и 3 января (во втором случае — на 0,45 процента) и обновили рекорд прокачки по этому маршруту.

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Марина Совина
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