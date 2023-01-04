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14:38, 4 января 2023Экономика

«Газпром» сообщил о новом рекорде поставок газа в Китай

«Газпром» сообщил о новом суточном рекорде поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Фото: ПАО «Газпром»

Суточные поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» превышали плановое значение 1 и 3 января (во втором случае — на 0,45 процента), обновив рекорд прокачки по этому маршруту. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале «Газпрома».

Компания, как и в предыдущих сообщениях, не указала объем поставок. В отношении китайского направления не раскрывается не только стоимость газа, как и в случае остальных контрактов, но и абсолютные значения продаж. Последними цифрами остаются 10,4 миллиарда кубометров, которые были поставлены по «Силе Сибири» в 2021 году.

В соответствии с планами, в 2022 году предполагалось поставить 15 миллиардов кубометров. Данные китайской таможни позволяют предположить, что реальный объем продаж находится на этом уровне.

В октябре вице-премьер России Александр Новак указывал, что в 2023 году по «Силе Сибири» планируется прокачать 22 миллиарда кубометров газа, а на запланированный объем 38 миллиардов кубометров маршрут выйдет в 2027 году. При этом ранее ожидалось, что полноценное использование трубы начнут в 2024 году.

По итогам 2022 года, несмотря на рост поставок в Китай, экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья сократился почти в два раза. Европа резко сократила зависимость от российского газа и не планирует возвращаться к закупкам. Как указал глава компании Алексей Миллер, продать удалось лишь немногим более 100 миллиардов кубометров.

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Платон Щукин
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