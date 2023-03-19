Поставкам боеприпасов для Украины из ЕС предрекли серьезные проблемы

FT: производство боеприпасов для Украины из ЕС задерживается из-за дефицита взрывчатки

Поставкам боеприпасов для Украины из Евросоюза (ЕС) предрекли проблемы — производство их задерживается из-за серьезного дефицита взрывчатых веществ. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По информации издания, ЕС столкнулся с нехваткой пороха, пластиковой взрывчатки и тротила, из-за чего не сможет оперативно выполнить заказы. Европейские чиновники называют основной проблемой то, что оборонная промышленность стран блока находится не в лучшей форме для крупномасштабного военного производства.

Производители боеприпасов в Европе предупреждают, что рост спроса на предметы вооружения может лишь дополнительно повысить на них цены (за 2022 год они уже подорожали на 20 процентов), но не увеличить объемы выпуска. Как уточнили в FT, большая часть заводов уже работает на пределе мощностей — по прогнозам специалистов, увеличение объемов производства займет не менее трех лет.

Ранее стало известно, что Австрия, Мальта и Ирландия отказались участвовать в сделке ЕС по поставкам боеприпасов Киеву на сумму два миллиарда евро. Причиной такого решения стали конституциональный или исторический нейтралитет.