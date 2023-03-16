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16:04, 16 марта 2023Мир

Три страны отказались участвовать в сделке ЕС по поставкам оружия Киеву

Австрия, Мальта и Ирландия отказались участвовать в сделке ЕС по поставкам оружия Киеву

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Австрия, Мальта и Ирландия отказались участвовать в сделке Европейского Союза (ЕС) по поставкам оружия Киеву на сумму 2 миллиарда евро. Об этом сообщает EUobserver.

Три страны приняли решение не участвовать в договоре из-за их конституционального или исторического нейтралитета.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза приближаются к завершению работы над сделкой в 2 миллиарда евро — на эту сумму они смогут совместно пополнять сокращающиеся боеприпасы на Украине. План содержит два основных элемента. Во-первых, ЕС потратит миллиард евро на частичное возмещение расходов странам, способным немедленно предоставить Киеву боеприпасы из собственных запасов. Во-вторых, еще на миллиард евро закупят новые боеприпасы.

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Виктория Кондратьева
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