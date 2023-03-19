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19:22, 19 марта 2023Интернет и СМИ

Антон Долин захотел стать гражданином Израиля

Baza: кинокритик Долин подал документы на получение израильского гражданства

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Кинокритик Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) захотел стать гражданином Израиля. Об этом в воскресенье, 19 марта, стало известно Telegram-каналу Baza.

По данным канала, Долин подал документы на получение гражданства. Он заполнил анкету для изменения статуса туриста на репатрианта Израиля и прошел собеседование в Министерстве алии и интеграции в Тель-Авиве. Кинокритик покинул Россию в марте 2022 года, комментировать информацию об оформлении гражданства он отказался.

14 октября Министерство юстиции России включило кинокритика Долина в реестр иноагентов.

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Илона Палей
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