Антон Долин захотел стать гражданином Израиля

Baza: кинокритик Долин подал документы на получение израильского гражданства

Кинокритик Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) захотел стать гражданином Израиля. Об этом в воскресенье, 19 марта, стало известно Telegram-каналу Baza.

По данным канала, Долин подал документы на получение гражданства. Он заполнил анкету для изменения статуса туриста на репатрианта Израиля и прошел собеседование в Министерстве алии и интеграции в Тель-Авиве. Кинокритик покинул Россию в марте 2022 года, комментировать информацию об оформлении гражданства он отказался.

14 октября Министерство юстиции России включило кинокритика Долина в реестр иноагентов.