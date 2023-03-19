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02:10, 19 марта 2023Экономика

Экспорт трех российских товаров показал самый большой рост за год

РБК: экспорт никеля и удобрений из России показал самый большой рост за 2022 год

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Экспорт трех товаров из России — никеля, удобрений и минерального топлива — показал за год самый большой рост. Об этом пишет РБК.

Согласно представленной инфографике, за 2022 год Россия экспортировала никеля и изделий из него на 5,8 миллиарда долларов, рост к 2021 году составил 190 процентов. Удобрений было вывезено на 19,3 миллиарда долларов, прирост составил 54,3 процента. Также Россия экспортировала минерального топлива на 383,7 миллиарда долларов, рост за год составил 42,8 процента.

Самый большой спад в 2022 году зафиксирован в наземном транспорте (на 41,5 процента), мебели (на 32,2 процента) и драгоценных металлах (минус 28,8 процента).

Ранее представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что у Запада есть два месяца, чтобы вывести из-под санкций всю цепочку операций с продовольствием и удобрениями из России.

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Марина Совина
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