В России назвали для Запада срок выведения из-под санкций операций с удобрениями

Небензя: у Запада есть два месяца на вывод из-под санкций операций с продовольствием из РФ

У Запада есть два месяца, чтобы вывести из-под санкций всю цепочку операций с продовольствием и удобрениями из России. Такой срок назвал постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя, передает ТАСС.

Он напомнил, что Россия согласилась продлить сделку до 18 мая. Однако дальнейшие шаги Москвы по данному вопросу будут зависеть от прогресса в решении обозначенных проблем, подчеркнул постпред РФ. «Если в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне действительно заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия с Украины по морскому коридору в своих интересах, то у них есть два месяца, чтобы при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт», — заявил Небензя.

Ранее Россия согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней после истечения срока ее действия 18 марта. По словам дипломатов, позиция Москвы будет определяться в зависимости от «реального прогресса» по нормализации сельхозэкспорта. Пока же продление сделки в Кремле назвали жестом доброй воли.

Соглашение по созданию безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного было подписано 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Сделка при этом также предполагала снятие ограничений на экспорт российских удобрений. Москва считает, что эта часть соглашения выполняется медленно.

