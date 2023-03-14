Россия согласилась продлить зерновую сделку при условии

Замглавы МИД России Грушко объявил о продлении зерновой сделки с Турцией, ООН и Украиной

Москва согласилась продлить зерновую сделку для вывоза украинского зерна из украинских портов, объявил замглавы МИД России Александр Грушко. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что условия соглашения, заключенного с Турцией, Украиной и ООН, предполагают снятие ограничений на экспорт сельхозпродукции из России. По его словам, выполнение этой части сделки идет, но медленно. «Мы настойчиво будем добиваться того, чтобы все обещания, которые были даны России [по снятию санкций] (...), были выполнены», — заявил Грушко.

Действие соглашения прекращается 18 марта. При этом российская сторона не против продления сделки только на 60 дней после истечения срока ее действия. Тем не менее при принятии решений Москва будет опираться на ход нормализации сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу «Тольятти – Одесса».

Кроме того, соглашение автоматически продлится после 18 марта в случае согласия сторон. Уточняется, что срок его продления не важен, пока хотя бы одна из сторон не обозначит свои намерения по изменению условий сделки или ее остановке.

Мнение зарубежных политиков о риске прекращения сделки

Украинские власти с настороженностью восприняли предложение России продлить действие соглашения на 60 дней. Такой сценарий нереален и противоречит установленным договоренностям, считает министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Соглашение о черноморской зерновой инициативе предусматривает продление как минимум на 120 дней, поэтому позиция России о продлении соглашения только на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН Александр Кубраков министр инфраструктуры Украины

Несмотря на позицию Москвы, Киев предложил продлить зерновую сделку как минимум на год и включить в нее больше портов. По словам замминистра инфраструктуры Украины Юрия Васькова, власти страны также захотели увеличить число инспекционных команд, чтобы снизить число судов, ожидающих проверки.

Кроме того, к продлению соглашения призывают власти США. В частности, госсекретарь страны Энтони Блинкен заявил о беспрецедентном кризисе в продовольственной сфере из-за изменений климата и коронавируса. По его мнению, положение в мире ухудшилось из-за того, что Москва якобы использует продовольствие в качестве оружия.

Тем не менее Турция и ООН как равноправные участницы сделки потребовали от Запада дать твердые гарантии на вывод аммиака и агропродукции из России на международные рынки. Запад препятствует этому в области логистики, страховки и оплаты, что понижает стабильность и эффективность работы черноморской зерновой инициативы.

Претензии России к условиям выполнения сделки

Сомнения Москвы в целесообразности продления продуктового соглашения во многом связаны с провокациями со стороны Украины. В частности, Киев уличили в использовании гражданских портов Одессы и Черноморска для перевозки радиоактивных материалов.

Нельзя также забывать, что упомянутые порты Украины участвуют в зерновой сделке. Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях? Мария Захарова пресс-секретарь МИД России

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, до сих пор эффективно реализуется только украинская часть сделки, в то время как российский сельхозэкспорт продолжают блокировать в результате западных односторонних санкций.

Кроме того, в МИД России утверждают, что Киев не соблюдает правила вывоза зерна и якобы «нагоняет» суда в территориальные воды Турции. В частности, в феврале инспекции ожидали 33 корабля, зарегистрированных в инициативе, еще 115 находятся там «самовольно». В связи с этим Москва сочла позицию украинской стороны корыстной.