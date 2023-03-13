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23:57, 13 марта 2023Бывший СССР

На Украине оценили предложение России продлить зерновую сделку на 60 дней

Глава МИУ Кубраков: продление Россией зерновой сделки на 60 дней противоречит соглашению

Фото: Unsplash

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков оценил предложение замглавы МИД РФ Сергея Вершинина продлить зерновую сделку на 60 дней. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Кубраков оценил предложение России и заявил, что оно нарушает условия изначального договора, подписанного сторонами.

«Соглашение о черноморской зерновой инициативе предусматривает продление как минимум на 120 дней, поэтому позиция России о продлении соглашения только на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН», — отметил глава МИУ.

13 марта по итогам консультации по дальнейшему действию «черноморской инициативы» в Женеве Россия согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней после истечения ее срока действия 18 марта. Вершинин подчеркнул, что переговоры были непростыми. По словам дипломата, позиция Москвы будет определяться «в зависимости от реального прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта».

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Марина Совина
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