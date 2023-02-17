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18:32, 17 февраля 2023Мир

Россия сочла позицию Украины по зерновой сделке стремлением к выгоде

МИД России: Украине не стоит выдавать стремление к выгоде за борьбу с мировым голодом

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

МИД России считает, что Украина недобросовестно выполняет обязательства по зерновой сделке, а потому местным властям не стоит выдавать стремление к выгоде за заботу о беднейших странах Азии, Африки и Латинской Америки и борьбу с мировым голодом. Об этом говорится на сайте министерства.

По данным ведомства, доля поставок зерна, вывозимого с Украины, снижается — по крайней мере в беднейшие страны доезжает до 2,7 процента зерновых. «Именно по этой причине сама инициатива и была оперативно переквалифицирована ооновцами из гуманитарной в коммерческую», — отмечается в сообщении.

В МИД также утверждают, что власти Украины не соблюдают правила вывоза зерна и якобы «нагоняют» суда в территориальные воды Турции. Сейчас инспекции ожидают 33 корабля, зарегистрированных в инициативе, еще 115 находятся там «самовольно», отмечает ведомство. Москва, таким образом, считает позицию Киева по сделке корыстной.

Ранее министерство инфраструктуры Украины заявило, что переговоры по продлению зерновой сделки начнутся через неделю.

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Виктория Кондратьева
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